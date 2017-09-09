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Sayın Vali Hasan İPEK Beyefendiden Hüseyin BATUR'a nasihat. "Bak Oğlum 7 Gün Direnme"

Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Batur’un oğlunun Paşa Tabyalarında gerçekleşen nikah ve düğün törenine katıldı.

Güncel / 09 Eylül 2017 Cumartesi 14:28
Sayın Vali Hasan İPEK Beyefendiden Hüseyin BATUR'a nasihat.

Sinop Valisi Hasan İpek, Sinop İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Batur'un oğlunun Paşa Tabyalarında gerçekleşen nikah ve düğün törenine katıldı.

İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Batur'un oğlu Hüseyin ve Ezgi (Dursun) Batur'un nikah şahitliğini yapan Vali Hasan İpek, gelin ve damada ömür boyu mutluluklar dileyerek, evlilik cüzdanını gelin Ezgi (Dursun) Batur'a takdim etti.

İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Batur'un oğlu Hüseyin Batur'un nikah ve düğün törenine Sinop Valisi Hasan İpek'in yanı sıra, Ak Parti Sinop İl Başkanı Ali Çöpcü, İl Genel Meclis Başkanı Şükrü Gündoğdu, İl Genel Meclis Üyeleri, Muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Sinop valisi hasan ipek Cumhurbaşkanının çocuk tavsiyesini düğünde yineledi ve bağımsız il genel meclisi üyesinin oğlunun evlilik törenin de kılıbık erkek ol mesajı vardı.






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