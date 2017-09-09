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Osmanlı'nın 'Amin Alayları' Eyüp'te canlanacak

Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocuklar için düzenlenen 'Amin Alayları' 13 Eylül'de Eyüp'te gerçekleştirilecek bir etkinlikle yeniden hayat bulacak.

Eğitim / 09 Eylül 2017 Cumartesi 12:03
Osmanlı'nın 'Amin Alayları' Eyüp'te canlanacak

Eyüp Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Osmanlı'da eğitime yeni başlayan çocuklar için Amin Alayları düzenlenirdi. Osmanlı kültürünün zenginliklerinden biri olan Amin Alayları, mektebe yeni başlayan çocukların okul korkusunu giderme, çocuklara okuma isteğini aşılama ve çocukları arkadaşlarıyla kaynaştırma gibi önemli pedagojik faydalar taşıyor.Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın da Osmanlı'nın 500 yıllık bu güzel geleneğini Eyüp'te yeniden başlatıyor.

Amin Alayları için 13 Eylül tarihinde Eyüp Sultan meydanında bir program gerçekleştirilecek. Programda ilk olarak Aydın öğrencilere hitaben bir konuşma yapacak. Konuşmanın ardından ise çocuklara Hacivat - Karagöz gösterisi yapılacak.



Gösteri sonrasında 30 öğrenci ilçe protokolünü makamlarında ziyaret edecekler. Etkinlik kapsamında ilçedeki 9 ilkokul bahçesinde de öğrenciler Hacivat-Karagöz maskotlarıyla karşılanacak.



- Amin Alayları nedir?

Osmanlı Devleti'nde çocuklar olgunlaşma durumlarına göre, 4 ila 7 yaş arasında Sıbyan Mektebinde ilk eğitimlerine başlardı. Bu okulların çoğu, camilere bitişik olarak inşa edilirdi. Bu mekteplerde eğitime başlayan çocuklar için 14. yüzyıldan 19. yüzyıl sonlarına kadar çeşitli merasimler düzenlenmekteydi. Bu merasimlerin en önemlisi ise Amin Alayları idi.



Amin Alayı yapılacağı gün bütün aile hava aydınlanmadan kalkar, sabah namazından sonra çocuklara yeni elbiseleri giydirilerek, üstü başı mücevherat veya parıltılı taşlarla süslenmiş olduğu halde hep birlikte faytonlara binilip, çoğunlukla Eyüp Sultan Camisi'ne ziyarete gidilir ve burada dua edilirdi.


Kaynak : AA

Öğrenciler


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