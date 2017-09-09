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Muş'ta 5 kişiyi öldüren özel güvenlik görevlisi yakalandı

Ailesi ve yakınlarından 5 kişiyi katleden özel güvenlik görevlisi, Karaağaçlı beldesindeki bir evde yakalandı.

3. Sayfa / 09 Eylül 2017 Cumartesi 13:47
Muş'ta 5 kişiyi öldüren özel güvenlik görevlisi yakalandı
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Muş'ta ailesi ve yakınlarından 5 kişiyi öldüren özel güvenlik görevlisi, Karaağaçlı beldesindeki bir evde yakalandı.

Özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan'ın yakalanması için güvenlik güçlerince Karaağaçlı beldesindeki bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyon sonunda yakalanan Aykan'ın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan Aykan, merkeze bağlı Sungu beldesindeki evinde henüz belirlenemeyen nedenle, iki yaşındaki oğlu Mushap, eşi Sultan, yengesi Besra, kız kardeşi Ayten ve amcasının gelini Vacide Aykan'a tabancayla ateş açmış, zanlının oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde, amcasının gelini ise Muş Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından kaçan, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmetcan Aykan'ın yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılmıştı.




 


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