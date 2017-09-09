Muharrem İnce'den skandal Arakan sözleri

Myanmar'daki Müslümanlar için terörist iması yapan İnce ' Bu ülkede terör örgütü var mı? Karakol basıp polis öldürüyorlar mı? Türkiye'deki Müslüman gaza gelmeyecek. AKP'ye oy veren seçmen bırtak bu numaraları. Gaza gelip sokaklara çıkıp ' Müslüman kanı döktürmeyiz. Ucuz kabadayılığı bırak. ' dedi.



Hükümetin Myanmar'daki Müslümanlara yönelik yardımlarını ve politikalarını eleştiren İnce, hükümetin Myanmar'da terörün var olduğunu kabul etmesi ve bunu kınaması gerektiğini söyledi.

