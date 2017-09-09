Muharrem İnce'den skandal Arakan sözleri

Halk Tv'de Uğur Dündar'un sunduğu Halk Arenası programına canlı yayın konuğu olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Binlerce Müslüman insanın katledildiği ve göçe zorlandığı Arakan için skandal ifadeler kullandı.
Myanmar'daki Müslümanlar için terörist iması yapan İnce ' Bu ülkede terör örgütü var mı? Karakol basıp polis öldürüyorlar mı? Türkiye'deki Müslüman gaza gelmeyecek. AKP'ye oy veren seçmen bırtak bu numaraları. Gaza gelip sokaklara çıkıp ' Müslüman kanı döktürmeyiz. Ucuz kabadayılığı bırak. ' dedi.
Hükümetin Myanmar'daki Müslümanlara yönelik yardımlarını ve politikalarını eleştiren İnce, hükümetin Myanmar'da terörün var olduğunu kabul etmesi ve bunu kınaması gerektiğini söyledi.