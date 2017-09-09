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Kılıçdaroğlu'ndan Zafer Çağlayan açıklaması

CHP'nin 94. yıldönümü nedeniyle yapılacak parti meclisi toplantısı öncesi konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'de tutuklama kararı verilen eski bakan Zafer Çağlayan hakkında konuştu.

Siyaset / 09 Eylül 2017 Cumartesi 11:07
Kılıçdaroğlu'ndan Zafer Çağlayan açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 94. kuruluş yıldönümü dolayısıyla genel merkezde basın toplantısı düzenledi.

İktidarı eleştiren CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''Ege adalarına sahip çıkamayanların milliyetçiliği boşunadır. Biz Kıbrıs'a çıktığımızda milliyetçiliğimizi Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları'na yazdık. Akdeniz'e yazdık biz milliyetçiliğimizi. Bizim milliyetçiliğimiz lafla değil eylemledir. Bizim milliyetçiliğimiz kafatası milliyetçiliği değildir'' ifadesini kullandı.

ABD'de tutuklama kararı verilen eski bakan Zafer Çağlayan hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, 'Amerika'daki olay Sarraf davası. Sarraf Türkiye'de de tutuklandı ama serbest bırakıldı. Amerika'da Zafer Çağlayan yargılanacakmış tutuklanacakmış. 'Pis kokular geliyor' diyor Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. O pis kokuları biz Türkiye'de burnumuzu tutuyorduk o kokular dünyaya yayılacaktı zaten.'' dedi. 

CHP'nin 94. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun mozoleye çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
 









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