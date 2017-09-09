Kaza, saat 01.00 sıralarında Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Ahmet Vefik Caddesi'nden İvedik Caddesi'ne çıkan Murat Erdoğdu'nun kullandığı 06 U 1939 plakalı otomobil ile İvedik Caddesi üzerinden Demetevler istikametinde seyreden 06 AY 5270 plakalı otomobil iki caddenin kesişiminde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 06 U 1939 plakalı otomobilin ön kısmı araçtan koparak metrelerce uzağa fırladı. Kağıt gibi ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü Murat Erdoğdu, yaralandı. Alkollü olduğu iddia edilen diğer otomobilin sürücüsü ise aracını bırakarak kayıplara karıştı.



Kazanın gürültüsüyle sarsılan mahalle sakinleri, olayı ilgililere bildirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı sürücüye müdahalede bulunan sağlık ekipleri, şahsı sedyeyle ambulansa alarak ilk yardımda bulundu. Erdoğdu, kaza yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. İkiye ayrılan aracı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar, aracın fotoğraflarını çekti. Polis ekipleri, kaza yerini şeritle kapattı. Kazanın etkisiyle İvedik Caddesi tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı.



Kaza hakkında inceleme başlatıldı. Kaynak : İHA