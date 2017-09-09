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İzmir'de hareketli saatler

Konak Meydanı'nda İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinlikleri gergin başladı.

Yaşam / 09 Eylül 2017 Cumartesi 11:13
İzmir'de hareketli saatler

Başbakan Binali Yıldırım ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, dünkü törende yaşanan gerginliğin ardından ilk kez Konak Meydanı'nda İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü kutlama etkinliklerinde bir araya geldi.

Tören alanındaki iki kalabalık grubun arasında polis güvenlik önlemi aldı.

Bir taraf 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diğer taraf 'Recep Tayyip Erdoğan' diye slogan atarken çıkan gerginlik, polisin ve araya giren milletvekillerinin çabalarıyla sona erdi.

NELER YAŞANMIŞTI?
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının dünkü açılış töreni sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Kocaoğlu'nun konuşması sırasında sloganlar yükselmiş, kendisine hakaret edildiğini belirten Kocaoğlu 'Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız kırkı geçti. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Adam gibi durmaya çağırıyorum' diyerek kürseden ayrılmıştı.

Başbakan Yıldırım ise “Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan'ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun” demişti.

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