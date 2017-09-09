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Düğünde maganda dehşeti: 5 yaralı

KONYA’da bir sokak düğününde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından ateşlenen tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği, 1’i ağır, 5 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 09 Eylül 2017 Cumartesi 01:00
Düğünde maganda dehşeti: 5 yaralı

Olay, saat 21.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sokak düğününde davetliler alanda oynarken, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi rastgele havaya ateş açmak istedi. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar, Mazez Uzdemir (31), Emine Dudu Uzundere (26), Pınar Koçaker (31), Belkız Sebze (37) ve Farikan Darak’a isabet etti.

Yaralılar, yakınları tarafındanözel araçlarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardanMazez Uzdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan, çok sayıda boş kovan bulan polis, silahı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Polis


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