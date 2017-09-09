Dışişleri'nden Almanya uyarısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da seçimler öncesi oluşan atmosfer nedeniyle bu ülkede yaşayanları ve Almanya'ya gidecekleri uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi; ''Olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde fayda var'' denildi.
Siyasi içerikli tartışmalara girmemeleri, gösterilerden uzak durmaları ve bakanlığın uyarılarını takip etmeleri istendi.