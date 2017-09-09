Dışişleri'nden Almanya uyarısı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da seçimler öncesi oluşan atmosfer nedeniyle bu ülkede yaşayanları ve Almanya'ya gidecekleri uyardı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'ya seyahat etmeyi planlayan vatandaşların tedbirli olmaları istendi; ''Olabilecek yabancı düşmanı ve ırkçı muamele, davranış ve sözlü saldırılar karşısında itidalli hareket etmelerinde fayda var'' denildi.



Siyasi içerikli tartışmalara girmemeleri, gösterilerden uzak durmaları ve bakanlığın uyarılarını takip etmeleri istendi.