Çiller'den cumhurbaşkanı yardımcılığı iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 seçimlerini kazanmak için yardımcılarını 'farklı kesimlerden seçeceği', bu isimlerden birinin de eski Başbakan Tansu Çiller olacağı iddiaları gündeme geldi.



KESİNLİKLE KONUŞULMADI

Çiller'in son dönemde Cumhurbaşkanlığı programlarına sıkça davet edilmesinin da bunun göstergesi olduğu öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Çiller, 'Böyle bir şey kesinlikle konuşulmamıştır' yanıtını verdi.