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Çiller'den cumhurbaşkanı yardımcılığı iddialarına yanıt

Eski Başbakan Tansu Çiller, cumhurbaşkanı yardımcılığı teklifi aldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Siyaset / 09 Eylül 2017 Cumartesi 10:35
Çiller'den cumhurbaşkanı yardımcılığı iddialarına yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2019 seçimlerini kazanmak için yardımcılarını 'farklı kesimlerden seçeceği', bu isimlerden birinin de eski Başbakan Tansu Çiller olacağı iddiaları gündeme geldi.

KESİNLİKLE KONUŞULMADI
Çiller'in son dönemde Cumhurbaşkanlığı programlarına sıkça davet edilmesinin da bunun göstergesi olduğu öne sürüldü. Milliyet'in haberine göre, söz konusu iddialarla ilgili soruyu yanıtlayan Çiller, 'Böyle bir şey kesinlikle konuşulmamıştır' yanıtını verdi.

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