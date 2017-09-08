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Ankara'nın yeni bulvarı için anlaşma sağlandı

Ankara'da ODTÜ arazisine yapılacak tünel ve bulvar için ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşma sağlandı.

Güncel / 08 Eylül 2017 Cuma 20:24
Ankara'nın yeni bulvarı için anlaşma sağlandı

Açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. 

Başkan Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara'da ODTÜ arazisine yapılacak tünel ve bulvar için ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmanın sağlandığını belirtti.

Gökçek, yola karşı çıkan Mimarlar Odası'na rest çekerek 'Bu yolu ya yapacağız ya yapacağız.' demişti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel
Melih Gökçek'ten ODTÜ resti Melih Gökçek'ten ODTÜ resti

Melih GökçekAnkara Büyükşehir BelediyesiBelediye BaşkanıMimarlar Odası


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