Ankara'nın yeni bulvarı için anlaşma sağlandı

Açıklama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.



Başkan Gökçek, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada Ankara'da ODTÜ arazisine yapılacak tünel ve bulvar için ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasındaki anlaşmanın sağlandığını belirtti.



Gökçek, yola karşı çıkan Mimarlar Odası'na rest çekerek 'Bu yolu ya yapacağız ya yapacağız.' demişti.





BİLKENT ŞEHİR HASTANELERİ TRAFİĞİNİ RAHATLATMAK İÇİN ODTÜ ARAZİSİNDE YAPILACAK TÜNEL VE BULVAR İÇİN ODTÜ VE ABB ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANDI — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017

ODTÜ VE BÜYÜKŞEHİR ARASINDA YAPILAN PROTOKOL VALİLİKDE İMZALANDI... pic.twitter.com/5oCN3CfZCk — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017

KONUYLA İLGİLİ OLARAK ANKARA VALİLİĞİ BİR AÇIKLAMA YAPTI⤵️ pic.twitter.com/C9PtGjwi0b — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017

PROTOKOL GÖRÜŞMELERİ KARŞILIŞ ANLAYIŞ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE GEÇTİ.. pic.twitter.com/MrJ8Jy6lMU — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017

ODTÜ CAMİASI VE YÖNETİMİNİN

ANKARA HALKINA

YAPTIĞI JEST DOLAYISIYLA ANKARA'LILAR ADINA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM.. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017

BU BAŞLANGIÇIN BUNDAN SONRA ANKARA, ODTÜ VE ANKARA HALKINA YENİ BİRLİKTELİKLERİN YOLUNU AÇACAĞINI TEMENNİ VE UMUT EDİYORUM.. — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK ODTÜ YÖNETİM VE CAMİASINDAN GELEN HERTÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE HAZIR OLDUĞUMUZU BİLDİRMEK İSTERİM... — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 8 Eylül 2017