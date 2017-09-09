Ahmet Hakan: Yuh size! Yuh yuh!

Hürriyet yazarlarından Ahmet Hakan, 'Senin tetikçi havuzcudan ne farkın var' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Hakan'ın hedefinde Sol Haber Portalı vardı.



Bir başka Hürriyet yazarı Melis Alphan'ı eleştiren yazısını haberleştirirken 'Ahmet Hakan çirkinlikte sınır tanımıyor: Ensesti fantezi ilan etti!' başlığını kullanan siteye tepki gösteren Ahmet Hakan, çok sert ifadeler kullandı.



Ahmet Hakan, 'Çarpıtıyor, cımbızlıyor, kastetmediğin şeyi kastetmişsin gibi yazıyor, hedef haline getiriyor, hakkında algı oluşturuyor, aşağılık bir iş yapmaktan imtina etmiyor, çakmak için fırsat kolluyor, şerefsizleşiyor, itibarsızlaştırma operasyonu çekiyor, vicdansızlık yapıyor falan...' diye yazdı.







Köşe yazısının o bölümü şöyle:



“SOL Haber Portalı” demiş adına...

Bayağı da müşterisi var.

Güya solculuk, güya muhaliflik falan yapıyor.



Ama o çok yakındığı havuz medyasından zerre farkı yok bu portalın.



Çarpıtıyor, cımbızlıyor, kastetmediğin şeyi kastetmişsin gibi yazıyor, hedef haline getiriyor, hakkında algı oluşturuyor, aşağılık bir iş yapmaktan imtina etmiyor, çakmak için fırsat kolluyor, şerefsizleşiyor, itibarsızlaştırma operasyonu çekiyor, vicdansızlık yapıyor falan...



Güya ben ensesti fantezi ilan etmişim.

Ve çirkinlikte sınır tanımıyormuşum.

Yuh size! Yuh yuh!



Alçaklık bayrağı diye bir bayrak var ya...

İşte bu bayrağı, tepeye, en tepeye dikmek konusunda havuzu bile geçer bu Sol Haber Portalı...





Kaynak : Beyaz Gazete Özel