ABD'nin Rakka'da öldürdüğü sivil sayısı

Foreign Policy'de kısa bir süre önce yayımlanan makalede, Suriye'nin Rakka kentinde artan sivil ölümlerine dair kanıtlara rağmen, koalisyon güçleri komutanının bu kayıpları reddettiğine dikkat çekildi.



ABD KABUL ETMİYOR

Gözlem grubu Airwars'un Rakka'da 1700'den fazla sivilin Mart 2017'den bu yana koalisyonun saldırıları sonucu hayatını kaybettiğini duyurduğunu anımsatan FP, “Bu bulgular ve Birleşmiş Milletler [BM] organları ile sivil toplum kuruluşları tarafından doğrulanan kanıtlara rağmen Korgeneral Stephen J. Townsend, büyük çaplı sivil ölümlerini gösteren raporları abartı olarak tanımladı. General, bir olayda ise henüz koalisyon kendi soruşturmasını bile tamamlamamışken, iddiaları ‘inandırıcı değil' diye nitelendirdi” ifadelerine yer verdi.



SİVİLLER İKİ ATEŞ ALTINDA

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan raporda DEAŞ tarafından kaçma girişimlerinin ölümle sonuçlanmasına yol açacak çeşitli ‘önlemler' alındığı belirtilirken, koalisyonun havadan ve karadan yürüttüğü operasyonların da sivillerin hareketlerini kısıtladığına dikkat çekiliyor. Yani Rakka'da sivillerin kaçışı hem DEAŞ hem de ABD öncülüğündeki koalisyonun saldırılarıyla engelleniyor.



150'Sİ ÇOCUK 860 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

FP'ye göre kimi siviller rüşvet marifetiyle kentten kaçmayı başarıyor ancak özellikle çocuklar mağdur durumda: “Haziran 2017'den bu yana Rakka'da 150'si çocuk en az 860'dan sivilin yaşamını yitirdiğine dair güvenilir raporlar bulunuyor ve ‘Rakka Sessizce Katlediliyor' gibi kimi grupların raporlarına göre bu sayı her hafta artıyor. Söz konusu çocukların çoğunun ismi, ailelerinin sosyal medyadan yayınladığı fotoğraflar aracılığıyla kesinleştiriliyor.”