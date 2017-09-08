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Teröristbaşından FETÖ'cülere yeni talimat!

ABD'de yaşayan terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen son sohbetinde FETÖ'cü hainlere harcamalarını kısma talimatı verdi.

Güncel / 08 Eylül 2017 Cuma 16:41
Teröristbaşından FETÖ'cülere yeni talimat!

Türkiye'deki para kaynaklarına ciddi darbe vurulan Fetullahçı Terör Örgütü'nün firari elebaşısı, FETÖ'cülerden harcamalarını kısmalarını istedi.

PARALAR SUYUNU ÇEKTİ!

Milletten topladığı himmetlerle ABD'de yaşayan teröristbaşının bu sözleri örgütün içinde bulunduğu durumu ortaya koydu.

'AYDA 200 DOLAR'

Örgütteki dağılmayı önlemeye çalışan teröristbaşı Gülen, son sohbetinde "Kendi hayatımızı biraz da ekonomik hale getirerek şimdiye kadar ayda bin dolarla geçiniyor idiysek, bundan sonra 750 veya 800...200'ü de muavenet (yardım) bir yolunu bulup orada yakınlarımıza, yurt dışında başlarını sokacak yer arayan insanlara iyilikseverce bence onların imdadına koşmak..." dedi.

Terör ÖrgütüTürkiye


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