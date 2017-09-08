Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele 15 Temmuz gecesi saldırı düzenleyen 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam edildi. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davanın bugünkü bölümü otel saldırısını düzenleyen timi özel olarak seçen eski Binbaşı Şükrü Seymen'in esasa ilişkin savunmasını yapmasıyla başladı.



Kendileri gelmeden önce bölgede bir çatışma yaşandığını öne süren Seymen, “Helikopterlerle ipten askerler indirilmiş. Polis şehit eden başka bir tim var. Mahkeme heyeti ve iddia makamı 50'ye yakın tanığın bu ifadesini görmezden geliyor” dedi.



Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, bunun üzerine “Nereden biliyorsun görmezden geldiğimizi. Kimseyi suçlayamazsın. Seni düzgün konuşmaya davet ediyorum” şeklinde Seymen'e yanıt verdi. Seymen, “İki adamın şahitliği bir insanı ipe götürür. İki adamın şahitliği bir insanı ipten alır. Buradan Allah'ın izniyle çıkınca çatışmanın yaşandığı yerleri gidip göreceğim” diye konuştu.



Eşini boşayan darbecilerden



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik düzenlenen suikast timini özel olarak seçen Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olarak görev yapan darbeci Binbaşı Şükrü Seymen 20 Şubat tarihinde Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verdiği ifadede “Biz Cumhurbaşkanı'nı sağ olarak almaya gittik. İsteseydik orada 120 kişiyi öldürürdük. İsteyen katılmayabilirdi. Ben isteseydim gitmezdim. Darbe yaptım. Cezası idam bile olsa canım acımaz. Darbe yaptım. Çocuk gibi ağlayacak değilim” demişti.



Suikast timini kuran ve komutanlık eden Seymen, FETÖ'nün boşanma fetvasına uyan 300 darbeci askerin başında geliyor ve eşini boşayan ilk darbeci askerlerden birisi olarak biliniyor. Kaynak : İHA