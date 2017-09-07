Sokak ortasında eşine kurşun yağdırdı

Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Deniz Sokak üzerinde akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evine doğru yaya olarak gitmekte olan Ayşe K ‘nin (33) önünü kesen boşanma aşamasındaki eşi Yunus K., belinden çıkardığı silahla eşine ateş açtı. Yaralanan genç kadın bir arka sokağa kadar kaçtı. Yaralı halde kaçmaya çalışan eşinin arkasından koşan Yunus K., bir süre daha genç kadına ateş etmeye devam etti. Kadın ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken saldırgan koca ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Ayşe K.’yi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.



Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Boşanma aşamasındaki çiftin 3 çocukları olduğu, çocukların annede kaldığı belirtilirken saldırganın yakalanması için polisin çalışması sürüyor.





Kaynak : İHA