Sezonun ilk hamsisi 15 Lira'dan satılıyor

Balık sezonu 1 Eylül itibariyle başladı.



Deniz balığını özleyen vatandaşlar, balıkçı tezgahlarında özlemini çektikleri balıkları almak için sıraya girerken, umduklarını bulamadılar. Havaların sıcak gitmesinden dolayı denize açılmayan gırgırlar nedeniyle tezgahlarda balık kıtlığı yaşanıyor. Hamsi ve palamut yok denecek kadar azken, diğer balıkların fiyatları ise hem satıcı hem de alıcıyı memnun etmiyor.



Balık fiyatlarının yüksek olmasından şikayet eden Tarık Balcı, “Şu anda piyasada pek balık yok. Denizde balık olmadığı için balık fiyatları yüksek. Ayın 15’inden sonra balıkların çoğalacağını düşünüyoruz. Şu anda barbun, istavrit, mezgit, palamut gibi mevsim balıkları geliyor. Geçen seneye oranla balık fiyatları oldukça yüksek. Geçen sene 5 liraya satılan palamutlar şimdi 15 liradan satılıyor. Balıklarda boy sınırı iyi bir uygulama ama uygulandığını sanmıyorum. Uygulansa daha iyi olur. 5-6 santimlik balıklar yakalanıyor. Bu balıklar yakalanmasa seneye büyük boyda olurlar. Şu anda fiyatlar, barbun 15 liradan başlıyor 50 liraya kadar var. Palamudun tanesi 15 lira. Mezgit 10 liradan başlıyor 30 liraya kadar çıkıyor. İstavrit 5-10 TL arasında değişiyor. Gırgırlar da havalar sıcak gidiyor diye denize çıkmıyor. Buradaki balıklar ufak teknelerle tutulan balıklar. Denize açılan balıkçılar şu anda hamsiyi bulamıyor. Havalar soğudukça hamsi de bol bol çıkar inşallah” dedi.



Sıcak havada hamsi yakalamanın zor olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, “Sezonun ilk hamsileri tezgaha gelmeye başladı.



Hamsiler şu anda Sinop açıklarında tutuluyor. 15 liradan satışa sunuldu. Hamsinin bu sene bol olacağını düşünüyoruz. Balıkçılar hamsiyi şu anda tutamıyor. Havalar sıcak gittiğinde hamsi tutmak zorlaşıyor. Havalar soğuduğu zaman balıklar denizde kümeleşiyor. Böyle olunca da tutmak daha kolay oluyor. Ekim ayından itibaren hamsiler balıkçı tezgahlarını süsler. Şu andan en çok mezgit, barbun ve istavrite rağbet gösteriyorlar. Hamsiye ise ’pahalı’ diyorlar” diye konuştu.



Balıkçılar, büyük trollerin denize açılmasından bolluk yaşanacağını ümit ediyor. Kaynak : İHA