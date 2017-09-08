Ruslar Antalya'ya akın etti

2016 yılı Ağustos ayında toplam 1 Mmlyon 7 bin 801 turisti ağırlayan Antalya, 2017 yılının Ağustos ayında ise yüzde 175'lik artışla 1 milyon 760 bin 500 turisti ağırladı. Mülki İdare Amirliği verilerine göre, geçtiğimiz yılın ağustos ayıyla bu yılın ağustos ayları arasında Antalya'ya gelen yolcu sayısında 752 bin 699 kişilik fark bulunuyor.



Antalya'ya ağustos ayında gelen turistlerde ilk sırayı Rusya aldı. Rusların ülkeler dağılımındaki oranı yüzde 37.12 olurken, Rusya'yı sırasıyla yüzde 14,68 ile Almanya, yüzde 7,04 ile Ukrayna, 3,53 ile de İngiltere takip etti. Antalya'ya gelen turist sayısı ise 7 milyon 339 bin 979'a ulaştı.



Ruslar 2016 yılına göre yüzde bin 157'lik artış gösterdi



Antalya'ya gelen turist dağılımında ilk sırada Rusya yer aldı. Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Antalya'ya gelen Rus turist sayısı 12 bin 28 iken, bu rakam 2017 yılı Ağustos ayında yüzde bin 157'lik bir artış göstererek 654 bin 410 oldu. Geçtiğimiz yıl ile bu yılın aynı ayında gelen Rus turist arasındaki fark ise 602 bin 345 kişi olarak istatistiklere yansıdı.



Yılın ilk 8 ayında Ruslarda artış yüzde 2 bin 536



Antalya'ya 2016 yılının ilk 8 ayında gelen Rus turist sayısı 100 bin 902 iken bu rakam 2017 yılı ilk 8 ayında ise yüzde 2 bin 536 artarak 2 milyon 659 bin 877 oldu. Geçtiğimiz yılın ilk 8 ayı ile bu yılın ilk 8 ayında Antalya'ya gelen Alman turist sayısında yüzde 18'lik bir azalma meydana geldi. Geçen yılın ilk 8 ayında Antalya'ya gelen Alman sayısı 1 milyon 320 bin 775'ken, bu rakam bu yılın ilk 8 ayında 1 milyon 83 bin 823'e geriledi. Kaynak : İHA