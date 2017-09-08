Okul öncesi kıyafet telaşı başladı

Okula yeni başlayan öğrenciler veya yeni okul üniforması almak isteyenler, velileri ile birlikte kıyafet satılan yerlere gelmeye başladı.



Bilecik'te okul üniforması ve giyim malzemeleri satan Nedret Tosun, şuan işlerinin normal düzeyde olduğunu, ancak artmasını beklediklerini söyledi.



Tosun konuşmasının devamında şunları söyledi; “Okulların açılmasından bir hafta önce ve bir hafta sonra işlerin en yoğun olduğu zamanlardır. Genelde Bilecik'te 17 bin, 20 bin öğrenci var. Bilecik merkezde olan bütün okulları formaları mevcut. Okul işi bizim yıllardır yaptığımız iş. Bilecik'in yüzde 60'ı okul kıyafetlerini bizden alıyor. Halkın talebi yoğun. Ürünlerimizden memnun kalıyorlar. Bizde müşterilerimizi memnun ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz.” Kaynak : İHA