USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım, İzmir'de konuşuyor!..

Sıcak Haber : Başbakan'ın açılış yapacağı töreni Kocaoğlu terk etti!..

Minibüs devrildi: 4 ölü, 6 yaralı

Sivrihisar ilçesi yakınlarında lastiği patlayan minibüsün devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 08 Eylül 2017 Cuma 16:59
Minibüs devrildi: 4 ölü, 6 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Serdar Demir (32) idaresindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında tekerin patlaması sonucu devrilip bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.

Kazada, Netice (37) ve Muhammed Karaboğa (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Serdar Demir ile Muhammed (25), Mensure (26), Rabia (6), Beren Berrin (4), Ömer Alparslan Demir (1) ile Eyüp Ensar Karaboğa (2) ve Bedirhan Karaboğa (13), Sivrihisar ve Eskişehir devlet hastanelerine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Bedirhan Karaboğa ve sürücü Serdar Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak : AA

Eskişehir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı