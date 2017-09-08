Minibüs devrildi: 4 ölü, 6 yaralı

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.



Serdar Demir (32) idaresindeki 16 NHY 89 plakalı minibüs, Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında tekerin patlaması sonucu devrilip bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.



Kazada, Netice (37) ve Muhammed Karaboğa (9) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü Serdar Demir ile Muhammed (25), Mensure (26), Rabia (6), Beren Berrin (4), Ömer Alparslan Demir (1) ile Eyüp Ensar Karaboğa (2) ve Bedirhan Karaboğa (13), Sivrihisar ve Eskişehir devlet hastanelerine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan yaralılardan Bedirhan Karaboğa ve sürücü Serdar Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaynak : AA