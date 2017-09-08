Kalbi duran çocuğu kurtarma çabaları yürekleri sızlattı!

Edinilen bilgiye göre; Eskişehir-Ankara karayolu Kaymaz Mahallesi yakınlarında Serdar D.'nin kullandığı 16 NHY 89 plakalı minibüs, tekerleğin patlaması takla atarak, yol kenarında bulunan bir fabrikanın istinat duvarına çarptı.



Kaza esnasında araçtan fırlayan sürücünün eşi Hatice Demir ve araçtaki Eyüp Enser Karabayır (3) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, yaralanan 8 kişi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir'de bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralananlar arasında 11-12 yaşında olduğu tahmin edilen ve ismi henüz tespit edilemeyen bir çocuğun, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye yetiştirilmesine kısa bir süre kala yolda kalbi durdu. Yol boyunca kalp masajı yapılan çocuk, Eskişehir Devlet Hastanesi Acil Servisine yetiştirildi. Ambulans kapılarının açıldığı esnada, 112 Acil Sağlık ekipleri çocuğu kurtarmak için seferber haldeydi.



Çocuğun duran kalbini tekrar çalıştırmaya çalışan ekipler, çocuğun sedye ile acile hızlı bir şekilde götürülmesi sırasında da kalp masajına adeta koşar adım devam etti. 112 ekiplerinin hayat kurtarma mücadelesi verdiği sıralarda yürekler sızladı.



Öte yandan, hastaneye yetiştirilen çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaynak : İHA