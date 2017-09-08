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İsveçli bakana göre Türkiye AB'ye kapıyı kapattı

İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, Türkiye’nin doğru yönde hareket etme fırsatını kaybettiğini belirtti.

Dünya / 08 Eylül 2017 Cuma 22:21
İsveçli bakana göre Türkiye AB'ye kapıyı kapattı

Estonya'nın başkenti Tallin'de AB dışişleri ve savunma bakanlarının gayri resmi zirvesinde açıklamalarda bulunan Wallström'un gündeminde Türkiye'nin AB süreci vardı.

'TÜRKİYE'NİN YAPTIKLARININ SONUÇLARI OLMALI'

Türkiye'nin AB'ye kapısını kapattığı söyleyen İsveçli bakan “Türkiye'nin şu anda yaptıklarının sonuçlarının olması gerektiğini düşünenlerin sayısı giderek artıyor” dedi.

ANKARA SUÇLU

İsveçli bakan aynı zamanda Ankara'yı Avrupa Birliği ile yakınlaşmaya giden kapıyı kapatmakla suçladı.

İSVEÇ MERKEL'LE HEMFİKİR

Daha önce de Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği'nde Türkiye için yer olmadığını dile getirmişti.

Türkiye'nin hukuk ilkelerinden uzaklaştığını belirten Merkel, bu nedenle ekim ayında yapılacak Avrupa Konseyi toplantısında, Türkiye ile yürütülen Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin dondurulması ya da tümüyle kesilmesi konusunu da görüşebileceklerini söylemişti.

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