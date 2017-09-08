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İhsan Eliaçık: 18'ine kadar İslam yazdırmayın

Gezi'nin imamı olarak bilinen İhsan Eliaçık'a göre 18 yaşını gelene kadar nüfus kağıtlarındaki din hanesine İslam yazılmamalı.

Televizyon / 08 Eylül 2017 Cuma 20:37
İhsan Eliaçık: 18'ine kadar İslam yazdırmayın
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İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Halk TV ekranlarında canlı yayın konuğu oldu.  

18 yaşını gelene kadar nüfus kağıtlarındaki din hanesinin boş bırakılması gerektiğini savunan Eliaçık, '18 yaşına gelinceye kadar Türkkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının nüfus cüzdanındaki din hanesine İslam yazılmamalı. 18 yaşından sonra kendi isteği ile yazmak istiyorsa yazılmalıdır. Aksi halde din hanesi boş bırakılmalıdır.' dedi.

Eliaçık, 'Oysa şu anda bu memlekette doğan her çocuğa daha iki aylıkken götürüp İslam yazdırıyorlar. Daha biz gözümüzü açmadan, konuşmaya bile başlamadan Müslüman oluyoruz. Akıl çağına ulaşmadan bir çocuğa dini telkinde bulunmak Kuran'a aykırıdır.' ifadelerini kullandı.
 


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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