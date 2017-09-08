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HDP'li milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi

DHA'nın haberine göre; HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi.

Güncel / 08 Eylül 2017 Cuma 11:53
HDP'li milletvekili Ayhan Bilgen tahliye edildi

Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, avukatlarının talebi doğrultusunda tahliye kararı verildi.
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen hakkında, avukatlarının talebi doğrultusunda tahliye kararı verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 3 ayrı suçtan hakkında 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Bilgen'in avukatları, müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için tahliye talebi başvurusu yaptı.

Bilgen'in tutukluluk değerlendirmesini yapan mahkeme heyeti, milletvekili Bilgen'in tahliyesine karar verdi.

İSTENEN CEZA

İddianamede, Bilgen hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "2911 Sayılı Yasaya Muhalefet" ve 6-8 Ekim olaylarına ilişkin "suç işlemeye tahrik" suçlarından 8,5 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

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