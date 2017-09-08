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Güvenlik görevlisi ailesini katletti! Ölenlerin isimleri

Muş'ta bir özel güvenlik görevlisi evinde ateş açarak iki yaşındaki oğlu, eşi, yengesi, kız kardeşi ve amcasının gelinini öldürdü Olay sonrası kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

3. Sayfa / 08 Eylül 2017 Cuma 10:11
Güvenlik görevlisi ailesini katletti! Ölenlerin isimleri
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Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, silahla ateş açarak ailesi ve yakınlarından 5 kişiyi öldürdü.

Alınan bilgiye göre, bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmetcan Aykan, merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi.



Daha sonra Aykan, henüz belirlenemeyen nedenle iki yaşındaki oğlu Mushap, eşi Sultan, yengesi Besra, kız kardeşi Ayten ve amcasının gelini Vacide Aykan'a tabancayla ateş açtı.

Zanlının oğlu, eşi, yengesi ve kız kardeşi olay yerinde hayatını kaybetti. Muş Devlet Hastanesine kaldırılan amcasının gelini de müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerindeki incelemenin ardından Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazeler, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayın ardından kaçan, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmetcan Aykan'ın yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Kaynak : AA

Adli TıpDevlet HastanesiÖzel Güvenlik Görevlisi


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