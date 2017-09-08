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FETÖ sanığı 40 eski polise hapis cezası

Kırşehir'de, aralarında eski şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 35'i tutuklu 40 eski polise 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Güncel / 08 Eylül 2017 Cuma 10:48
FETÖ sanığı 40 eski polise hapis cezası

Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski şube müdürü, emniyet amiri ve başkomiserlerin de olduğu 35'i tutuklu 40 eski polis, 6 yıl 3 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 35 tutuklu, 5 tutuksuz sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından sanıklar ve avukatlarından son savunmalarını aldı.

Atılı suçları işlemediklerini, örgütün şifreli yazışma programı ByLock'u kullanmadıklarını, tanık ifadelerinde çelişkiler olduğunu öne süren sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkladan 24'üne 'terör örgütü üyeliğinden' 6 yıl 3 ay, 11'ine 7 yıl 6 ay, 'örgütün sohbet toplantılarının organizasyonunda görev aldıkları, finans ve destek sağladıkları' yönünde kuvvetli delil olması nedeniyle Ömer B, Bülent K. ve İsa Ö'ye 8 yıl 9 ay, Ramazan A. ve Vural K'ye de 10 yıl hapis cezası verdi.

Hapis cezası alan eski polislerden 7'si, delil durumu göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda aralarında şube müdürü, emniyet amiri, başkomiserlerin de bulunduğu 48 polis gözaltına alınmış, zanlılar hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği, örgüte finans ve destek sağlamak' suçlamalarıyla dava açılmıştı. Davanın önceki duruşmalarında 8 eski polisle ilgili dosyalar ayrılmıştı. Kaynak : AA

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