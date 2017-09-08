FETÖ'cü Uslu ABD'de böyle görüntülendi

Casusluktan aranan, FETÖ'nün propaganda imamı Emre Uslu, ABD'de lüks bir hayat sürüyor. FETÖ'ye bağlı bir okulda sözde ders verip örgüt propagandası yapıyor ofisinde de sık sık örgüt yöneticilerini ağırlıyor.



Emre Uslu da tıpkı diğer FETÖ imamları gibi ABD'de lüks içinde yaşıyor. Hem kendisinin, hem de eşinin arabası var. Şu anda oturduğu evi satın aldığı belirtiliyor.







Uslu'nun arkasında FETÖ'nün en önemli finansörlerinden İsa Saraç var. Saraç, ABD'deki diğer kaçak FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın da patronluğunu yapıyor. FETÖ'cü Uslu'nun hipermarkette alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarını Odatv yayınladı.





