USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım, İzmir'de konuşuyor!..

Sıcak Haber : Başbakan'ın açılış yapacağı töreni Kocaoğlu terk etti!..

FETÖ'cü Uslu ABD'de böyle görüntülendi

FETÖ firarisi Emre Uslu, Virginia’da bulunan Costco isimli bir hipermarkette kameralara yakalandı. Geçtiğimiz yıl Sabah objektiflerine yakalanan FETÖ imamı Emre Uslu, birkaç ay önce Anadolu Ajansı ABD muhabirlerine saldırmış ve sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Dünya / 08 Eylül 2017 Cuma 16:50
FETÖ'cü Uslu ABD'de böyle görüntülendi

Casusluktan aranan, FETÖ'nün propaganda imamı Emre Uslu, ABD'de lüks bir hayat sürüyor. FETÖ'ye bağlı bir okulda sözde ders verip örgüt propagandası yapıyor ofisinde de sık sık örgüt yöneticilerini ağırlıyor.

Emre Uslu da tıpkı diğer FETÖ imamları gibi ABD'de lüks içinde yaşıyor. Hem kendisinin, hem de eşinin arabası var. Şu anda oturduğu evi satın aldığı belirtiliyor.



Uslu'nun arkasında FETÖ'nün en önemli finansörlerinden İsa Saraç var. Saraç, ABD'deki diğer kaçak FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın da patronluğunu yapıyor. FETÖ'cü Uslu'nun hipermarkette alışveriş yaparken çekilen fotoğraflarını Odatv yayınladı.


Adem Yavuz ArslanAlışverişEmre UsluPropagandaÖrgüt Propagandası


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı