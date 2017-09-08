Osmanlı hanedanının dîvân sahibi ilk sultanı olan Fatih Sultan Mehmet'in Avnî mahlasıyla yazdığı şiirlerinden bazıları bestelenerek klasik Türk müziği repertuvarına kazandırıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde hazırlanan “Fatih Sultan Mehmet Dîvânından Besteler ve Şiirler” projesi Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde dinleyicilerle buluştu.



Fatih Sultan Mehmet'in sanatçı ve bestekarlar tarafından bestelenen eserleri solist Güzin Değişmez ve Burhan Kul tarafından seslendirildi. Proje kapsamında hazırlanan albüm ve kitap dinleyicilere hediye edildi. Peygamber müjdesine mazhar olmuş, devlet adamı vasfının yanında felsefe, musiki, resim ve şiir gibi pek çok alana ilgi duymuş, çok yönlü bir şahsiyet olan Fatih Sultan Mehmet'in kaleme aldığı şiirler günümüz Türkçesiyle düz yazıya da çevrilerek, Türkçe, Boşnakça ve İngilizce kitap olarak yayınlandı. Konsere FSMVÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, ÜNSAK Derneği Başkanı İsmet Küçükoğlu, ülkemizin önemli bestekâr ve saz sanatçıları Alâeddin Yavaşca, Tevfik Soyata, Şentürk Deveci ve Zeki Atkoşar'ın yanında Derya Türkan, Muhammed Ceylan ve Sercan Erenler de katıldı.



Projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutlayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahameddin Başar, 'Üniversitemiz ile Ünye Sanat ve Kültür Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen bir projenin konser bölümündeyiz. Türk tarihinin yetiştirdiği en büyük hükümdarlardan Fatih Sultan Mehmet iyi bir devlet adamı, büyük bir hükümdar olmanın yanı sıra aynı zamanda Osmanlı tarihinde divan sahibi ve şiirler yazan ve bu şiirleri günümüze ulaşan ilk Osmanlı hükümdarıdır. Fatih Sultan Mehmet'in Avnî mahlasıyla yazdığı şiirlerinden bir bölümü bestelenmiş ve sanatçılarımız bize o eserleri icra edeceklerdir. Ayrıca bu proje kapsamında yine Fatih Sultan Mehmet tarafından seçme şiirler günümüz Türkçesine de aktarılmış ve Türkçe, İngilizce ve Boşnakça olarak bir kitap haline getirilmiştir. Bestelenen şiirler bir albüm halinde hazırlanarak kitapla birlikte izleyicilere hediye edilecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle hazırlandı bu proje. Ünye Sanat ve Kültür Derneği'ni ve bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutluyorum. Çünkü Fatih Sultan Mehmet gibi şair bir hükümdarın şiirleri bu vesileyle bestelenmiş ve Türk Musikisine sunulmuştur. Biz de Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı'nın temeli üzerine kurulmuş bir üniversite olarak bu projede bir nebze olsun yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Eserleri besteleyen sanatçılarımızı, bestekârlarımızı kutluyorum' dedi.



'FATİH SULTAN MEHMET'İN ESERLERİ İLK KEZ BESTELENDİ'



Eserleri seslendirmekten büyük mutluluk duyan Solist Burhan Kul, 'Fatih Sultan Mehmet dîvânından besteler Türk kültür tarihinde ilk kez gerçekleşen bir proje dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ve Ünye Sanat ve Kültür Merkezi'ne çok teşekkür ediyoruz. Günümüzün çok kudretli bestekârları Fatih Sultan Mehmet Han'ın güftelerini ilk kez bestelediler. İlk kez albüm tanıtım konseriyle dinleyenlerimize ulaşacak ve bu konserin hemen ardından da Bosna Hersek'te konserimiz gerçekleşecek' ifadelerini kullandı.



Kaynak : İHA