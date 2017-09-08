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Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu yetersiz buldu

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun eğitim çalıştayında kullandığı dil Fatih Portakal'ı tatmin etmedi.

Televizyon / 08 Eylül 2017 Cuma 15:52
Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'nu yetersiz buldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün katıldığın eğitim çalıştayında müfredatı eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun bu eleştirileri yaparken kullandığı muhalefet dili ise FOX TV spikeri Fatih Portakal'ı tatmin etmedi. 

Haberden önce konuşan Portakal, "Ana muhalefet partisinde eğitim çalıştayı, eğitim toplantısı vardı. Türkiye'deki eğitim sistemi masaya yatırıldı. Müfredatla ilgili eleştiriler de vardı ama o eleştiriler bana göre çok yüksek tonda değildi." dedi.  Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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