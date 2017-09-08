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Erdoğan'dan Tanrıkulu'na: Sen kimden yanasın?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun SİHA ve İHA'lara karşı yaptığı provakatif konuşmalarını eleştirdi ve "Sen kimden yanasın?" diye sordu.

Siyaset / 08 Eylül 2017 Cuma 12:47
Erdoğan'dan Tanrıkulu'na: Sen kimden yanasın?
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Kazakistan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) vekili Sezgin Tanrıkulu'nun Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava aracı (İHA)'lara karşı yaptığı provakatif konuşmalarını eleştirdi ve 'Sen kimden yanasın?' diye sordu.

SEN KİMDEN YANASIN?

Ana muhalefet partisinin bir temsilcisi çıkıyor; "SİHA'lar sivilleri vurmuş". Nerede o siviller. SİHA'lar teröristleri vuruyor. Bunu CHP'nin temsilcileri vs. durduramaz. Ben beklerdim ki CHP'nin lideri çıksın, "Ey Tanrıkulu, sen kimden yanasın. Güvenlik güçlerinden yana mısın?"

Biz silahlı İHA'larımızı yaptık. Artık terör örgütü kaçacak delik arıyor. Bu beyler ölen teröristleri savunur hale geldiler. Biz sizleri tanıyoruz zaten. Bu alanda da savunma sanayimizi geliştiriyoruz. Silahlanmamızı da gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Yeter ki bunları yerli ve milli olarak gerçekleştirelim.

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