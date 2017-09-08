USD (Alış - Satış) : 3,42 - 3,43 EURO (Alış - Satış) : 4,09 - 4,10

Efecan'a ekran yasağı mı geldi?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çitos Efe için harekete geçti... Efecan'ın babası Şahin Koçyiğit'ten bakanlığın bu müdahalesi sonrası "Aile Bakanlığı'nın bu müdahalesini gereksiz buluyoruz" açıklaması geldi.

Televizyon / 08 Eylül 2017 Cuma 10:13
Efecan'a ekran yasağı mı geldi?
Video için tıklayın

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Show TV'de yayımlanan “Çocuktan Al Haberi Ünlüler” programında ünlenen ve sosyal medyada kısa sürede binlerce takipçi sayısına ulaşan 5.5 yaşındaki Erzurumlu Efecan Koçyiğit gibi ekran yüzü olan tüm çocuklar için harekete geçti.

Bu amaçla bakanlık bünyesinde bir de kurul oluşturuldu. Ekrana çıkan çocukların aileleri ile temasa geçilecek, çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek, ekonomik anlamda sömürülmelerine izin verilmeyecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yurtiçi ve yurtdışından binlerce takipçisi olan “Çitos Efe” için başlatılan kampanyaya seyirci kalmadı. Efecan'ın özellikle fazla kilolu olması ve her görüntüsünde çikolata, dondurma yemesi, sürekli yemekten bahsetmesiyle birlikte başlatılan kampanyada aile hedef haline geldi. Küçük çocuğun ekrana çıkarılmasının ve sürekli yemek yedirilmesinin çocuk istismarı olduğu savunuldu. Bunun üzerine harekete geçen bakanlık, bir kurul oluşturdu. Bu kurulda, reklam filmlerinde, dizilerde, eğlence programlarında çıkan çocukların durumu tek tek incelenecek. Çocukların aileleri ile görüşülecek. Bu çocuklara psikolojik danışmanlık hizmeti verilecek, ekonomik anlamda sömürülmeleri önlenecek.

Psikolojik destek verilecek

Bu kapsamda ilk olarak Erzurumlu Efecan Koçyiğit'in ailesi ile görüşen bakanlık yetkilileri, aileyi özellikle obezite konusunda uyardı. Efecan'ın doktor kontrolünden geçirilmesi gerektiğini belirten yetkililer, ekrana çıkan miniklerin psikolojik olarak da desteklenmesi gerektiğini söyledi. Yetkililer aileden, okullar açıldıktan sonra Erzurum İl Müdürlüğü'ne gelerek görüşmelere başlamalarını da istedi.

ObeziteBakanlıkÇocuk İstismarıAile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı