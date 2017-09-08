USD (Alış - Satış) : 3,41 - 3,41 EURO (Alış - Satış) : 4,11 - 4,12

Duvardaki kan lekesi cinayeti ortaya çıkardı

Gaziantep’te işlenen cinayet evin duvarındaki kan lekesinin fark edilmesiyle ortaya çıktı.

3. Sayfa / 08 Eylül 2017 Cuma 14:42
Duvardaki kan lekesi cinayeti ortaya çıkardı
Video için tıklayın
Foto Galeri için tıklayın

Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin duvarında kan lekesi gören çevre sakinleri evin kapısını çaldı. Komşularının kapıyı açmaması üzerine şüphelenen vatandaşlar camı kırdı. Daha sonra komşuları olan Suriye uyruklu 26 yaşındaki Hüseyin Ahmet Muhammed'in yerde hareketsiz olarak yattığını gören mahalleli 112 ve polise haber vererek kapıyı da kırıp eve girdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri kanlar içinde yerde yatan Hüseyin Ahmet Muhammed'in öldüğünü tespit etti. Karın ve göğüs bölümünde kesiklerin olduğu tespit edilen gencin cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Diğer yandan polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri giren ve tişörtünün yırtık, üzerinde de kan izleri olduğu görülen Suriye uyruklu komşulardan birini gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.









 
Kaynak : İHA

Adli TıpPolis EkipleriCinayetSuriye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AVRUPA’NIN BAŞ BELASI ALMANYA!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

VAY UYANIK GAZETECİ VAY!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEDONİZM ÇARKI

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı