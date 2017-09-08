Olay, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evin duvarında kan lekesi gören çevre sakinleri evin kapısını çaldı. Komşularının kapıyı açmaması üzerine şüphelenen vatandaşlar camı kırdı. Daha sonra komşuları olan Suriye uyruklu 26 yaşındaki Hüseyin Ahmet Muhammed'in yerde hareketsiz olarak yattığını gören mahalleli 112 ve polise haber vererek kapıyı da kırıp eve girdi.



Olay yerine gelen 112 ekipleri kanlar içinde yerde yatan Hüseyin Ahmet Muhammed'in öldüğünü tespit etti. Karın ve göğüs bölümünde kesiklerin olduğu tespit edilen gencin cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.



Diğer yandan polis ekipleri evin kapısını kırarak içeri giren ve tişörtünün yırtık, üzerinde de kan izleri olduğu görülen Suriye uyruklu komşulardan birini gözaltına aldı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.





















