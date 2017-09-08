Dergilik'in abone sayısı katlandı

Turkcell'in dijital paltformu Dergilik'in rafına Ağustos'ta yeni gazeteler de eklendi. Turkcell açıklamasına göre Dergilik uygulaması, yılın ilk 8 ayında 2 milyon 500 bin kullanıcının cebine girdi. En güncel yayınları dijital platformdan takip etme oranı 8 ayda 3 kat arttı. Dijital yayınların okunma adeti ise 8 ayda 11 milyona ulaştı. Uygulama üzerinden sadece Ağustos ayında 1 milyon 700 bin dergi, 362 bin adet gazete okundu.



Tüm operatör kullanıcılarına açık



Sadece Turkcell değil, tüm operatör kullanıcıları Dergilik'te yer alan dergilerin tümüne ulaşılabiliyor. Dergilik uygulamasını Turkcell bireysel tarife kullanıcıları tarifelerine ek ücret ödemeden üstelik yanında 5GB interneti ile birlikte yayın içeriklerini takip edebiliyor. Uygulama, Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Kaynak : İHA