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Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı! 5 ölü

Muş'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi, cinnet getirdi. Kendi ailesinden 3 kişiyi öldüren güvenlikçi 2 kişiyi de ağır yaraladı. Ağır yaralanan iki kişinin de hastanede kaybetmesinin ardından ölü sayısı 5'e yükseldi.

3. Sayfa / 08 Eylül 2017 Cuma 09:35
Cinnet getiren güvenlik görevlisi katliam yaptı! 5 ölü
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İddialara görev, akşam saatlerinde nöbetten çıkan özel güvenlik görevlisi M.A. merkeze bağlı Sungu beldesindeki evine geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde tartışma çıkması üzerine av tüfeğine sarılan M.A., 1,5 yaşındaki oğlu M.A ile, eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı.

Açılan ateş sonucu A.A., S.A. ve B.A. olay yerinde hayatını kaybederken, 1,5 yaşındaki M.A. ile V.A. ise ağır yaralandı. Ağır yaralılar hastanede yapılan tüm müdahalelere karşı kurtarılamadı.



Korkunç olaydaki ölü sayısı 5'e yükseldi. Olay yerine çağrılan ambulanslarla muş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, hemen ameliyata alınırken, olay yerinde hayatını kaybeden aile fertlerinin cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için il genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkartılırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kaynak : İHA

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