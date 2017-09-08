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Çınarcık'ta eski Halk Eğitim Müdürü denizde ölü bulundu

Yalova'nın Çınarcık ilçesi eski Halk Eğitim Müdürü Mehmet Ceylan (56), Taşliman mevkiinde denizde ölü bulundu. Şahsın yapılan ilk kontrolünde ayağında taş bağlı olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 08 Eylül 2017 Cuma 10:10
Çınarcık'ta eski Halk Eğitim Müdürü denizde ölü bulundu

Yaklaşık 4 yıldır Çınarcık Halk Eğitim Müdürlüğü görevini sürdüren Mehmet Ceylan, bir süre önce emekliye ayrılmıştı.

Sabah erken saatlerde evden ayrılan Ceylan, 08.30 sularında ilçedeki vatandaşlar tarafından denizde ölü olarak bulundu.



Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından denizden çıkartılan şahsın yapılan ilk kontrolünde ayağına taş bağlandığı tespit edildi.

Olayı duyarak sahile gelen yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Çınarcık Kaymakamı Abdullah Çiftçi de olay yerine gelerek emniyet yetkililerinden bilgi aldı.

Ceylan’ın kesin ölüm sebebinin anlaşılması için cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.


Kaynak : İHA

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