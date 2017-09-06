CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na göre PKK'lı öldürmek alçaklık

CHP İstanbul Milletvekilli Sezgin Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında terörle mücadelede yeri oldukça önemli olan SİHA'lara karşı olduğunu söyledi.



Teröristlerin korkulu rüyası olan SİHA'lar hakkında yaptığı açıklamalarla Kandil'i sevindiren CHP'li vekil, gelen tepkiler üzerine Twitter hesabından kısa bir açıklama yaptı.



SİHA'ların sivilleri vurup öldürdüğünü savunan CHP'li vekil, bu konuda açıklamalarının devam edeceğini işaret etti.



'TEŞHİR ETMEYE DEVAM EDECEĞİM'



Sezgin Tanrıkulu, 'BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü.Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim.' dedi.









'SAVAŞIN KURALLARI VARDIR'



Tanrıkulu, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında 'Eskiden JİTEM vardı, şimdi aynı görevi SİHA'lar yapıyor. Böyle yöntem hukuk devletinde olmaz ancak savaşta olur; savaşın da kuralları vardır. AKP Hükümeti, 2002'de seçim bildirgelerine, hükümet programlarına bakıldığında, adalet, özgürlük, eşitlik ve insan haklarına saygı iddiasıyla geldi. 15 yıl sonunda toma, dozer, SİHA iktidarına dönüştü. Bu iktidarın adı toma, dozer ve SİHA iktidarıdır.' diye konuşmuştu.

