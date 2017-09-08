Bir dizi açılış, temel atma ve kurtuluş gününe katılmak üzere İzmir'e gelen Başbakan Binali Yıldırım, İzmir Banliyö Sistemi'nin (İZBAN) 26 kilometrelik Selçuk hattını hizmete açtı. Selçuk İstasyonu'ndan İZBAN'a binen Başbakan Yıldırım, vatman koltuğuna da oturdu.



Başbakan Yıldırım, “Allah hayırlı uğurlu etsin. Selametle kazasız belasız yolculuk ayıpsın. Bu hizmetin kazandırılmasında emeği geçen bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. İzmirimize, hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.



Başbakan Yıldırım, ardından açılışını yapacağı Torbalı Devlet Hastanesi'ne geçti. Kaynak : İHA