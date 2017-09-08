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Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım, İzmir'de konuşuyor!..

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Başbakan Yıldırım, İzmir'de konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, Selçuk-Torbalı İZBAN hattının açılışında konuşuyor.

Siyaset / 08 Eylül 2017 Cuma 18:20
Başbakan Yıldırım, İzmir'de konuşuyor

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