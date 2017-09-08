Başbakan Binali Yıldırım, kurtuluş günü, açılış ve temel atma törenleri gerçekleştirmek üzere İzmir'e geldi.



İki gün boyunca kentte kalacak olan Başbakan Yıldırım'ın ilk durağı Selçuk ilçesi oldu.



Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü, toplu açılış ve temel atma töreni için Selçuk Meydanı'nda düzenlenen törende vatandaşlara hitap etti.



“Aziz Başkan'ın şekeri çıktı vitesler attı”



Başbakan Yıldırım, Selçuk'a müjdelerle geldiklerini belirterek, “Başkan niye sinirlendi anladınız mı? Demek ki Recep Tayyip Erdoğan sevgisine hala tahammül edemeyenler var. Aziz Başkan'ın şekeri var. Birden şekeri çıktı vitesler attı. Ama öfke onun olsun, sevgi bizim olsun” dedi.







“Kimsenin yaptığı işi millete lütuf gibi göstermeye hakkı yoktur”



İZBAN'a ilişkin anlamsız bir münakaşa yapıldığını kaydeden Başbakan Binali Yıldırım, “İZBAN senin mi benim mi? İZBAN İzmir'in sevgili İzmirlilerin. 2003'te AK Parti tek başına iş başına geldiğinde İzmir'den başlanan Aliağa'dan Cumaovası'na demiryolu yapım işi ortalıkta sahipsiz kalmış. Elektrik telleri çalınmış, rayları çalınmış. Şehrin kuzeyinden güneyine bir harabe. AK Parti iktidara geldi. İzmir'de CHP iş başında, ne yapacaktık? İzmir'i o haline mi bırakacaktık? Bizim bir ilkemiz var. O ilke nedir? Siyasette hizmet olmaz. Hizmet millet içindir, vatandaş içindir. Siyasetiniz farklı diye vatandaşı hizmetten mahrum edemezsiniz. Belediye de hükümet de sizin çalışarak, dişinizden tırnağınızdan artırdığınız vergilerle bu işi yapıyor. Hiç kimsenin yaptığı işi millete lütuf gibi görmeye hakkı yoktur. 2004'de ‘Burayı yapalım' dedim başkana. Sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım dedim. Bu projenin toplam maliyetini yüzde 70'i de TCDD bütçesiyle yapıldı. Ama ortaklık yüzde 50, 50. Biz hiç bu detaylara bakmayız. Kim yaparsa yapsın taş üstüne taş koyanın başımız üstünde yeri var. Bu olayı hiç yaşanmamış sayın, yok sayın keyfinize bakın” diye konuştu.





