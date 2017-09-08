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Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım, İzmir'de konuşuyor!..

Sıcak Haber : Başbakan'ın açılış yapacağı töreni Kocaoğlu terk etti!..

Başbakan'ın açılış yapacağı töreni Kocaoğlu terk etti

Başbakan Binali Yıldırım’ın konuşması öncesinde kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu aleyhine sloganlar atılması üzerine, Kocaoğlu sitemde bulunarak töreni terk etti.

Siyaset / 08 Eylül 2017 Cuma 18:28
Başbakan'ın açılış yapacağı töreni Kocaoğlu terk etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığında hayata geçirilen toplu taşıma sistemi İZBAN'ın Selçuk hattının açılış töreni sırasında Başbakan Yıldırım Binali Yıldırım'dan önce kürsüye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na vatandaşların olumsuz sloganlar atması üzerine gerginlik oluştu.

Törene katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Bu projenin anası da babası da İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir, uygulayıcısı Başbakan'dır. Ayıptır, ayıptır, bu yaptığınız 40'ı geçti. Bu yaptığınız kırkı geçti. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım. Ben sizlerin oylarıyla, yüzde 56 oy almış belediye başkanınızım. Siz nezaket kuralları içinde beni dinlemek zorundasınız. Bu proje Sayın Başbakanımız kadar benim projemdir. Buna göre davranılması ve adam gibi durulması gerekmektedir. Adam gibi durmaya çağırıyorum, adam gibi durun, hepinizi saygıyla selamlıyorum” dedi.

Başkan Kocaoğlu, konuşmasının ardından töreni terk etti. Kaynak : İHA

Açılış TöreniBelediye Başkanı


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