Barzani'den referandum öncesi savaş tehdidi

IKBY Lideri Mesud Barzani, 25 Eylül'de yapacaklarını söyledikleri referandum öncesinde BBC Farsça Servisi'nden Nafiseh Kohnavard'ın sorularını yanıtladı.



İkilinin mülakatından öne çıkan kısımlar ise şunlar;



'25 EYLÜL'DE REFERANDUM OLACAK'



Referandum gerçekleşecek mi?



'Evet, referandum planlandığı gibi 25 Eylül'de gerçekleşecek.'



'KARARIMIZA SORUNLU DİYENLER BU KARARIN SORUMLULARIDIR'



En hassas konulardan biri de Kerkük gibi tartışmalı bölgeler. Orada yaşayan çoğu Türkmen ve Arap'ın bu referandumu istemediği anlaşılıyor. Bu konu hakkında ne yapacaksınız?



'2005'te Irak Anayasası'nın 140. maddesi üzerine anlaşmamız, bu kentin veya Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin sınırları dışındaki diğer Kürdistani bölgelerin Kürdistan kimliklerinden şüphe duyduğumuz anlamına gelmiyordu. Ama 2007'de 140. maddenin uygulanma zamanı geldiğinde Irak hükümeti ve parlamentosunda hâlâ aktif olan bazı isimler bu maddenin öldüğünü söyledi.



Bugün kararımızın sorunlu olduğunu söylüyorlarsa bunun sorumlusu kendileridir. Biz Kerkük'ün Kürtlere ait olduğunu söylemiyoruz. Kerkük tüm etnisitelerin bir arada var olmasının sembolü olmalıdır. Eğer Kerkük halkı bu referandumda 'hayır' derse kararlarına saygı duyacağız. Ama kimsenin bizim orada referandum düzenlememizi engellemesini kabul etmeyiz.'







'HER KÜRT KERKÜK İÇİN SAVAŞA HAZIRDIR'



Türkiye'nin bölgenin istikrarı ve refahı için sınır ötesi operasyon yapma ihtimaline karşı ise Barzani;



'Kimseyle savaşmak zorunda kalmayacağımızı umarız, bunu istemiyoruz. Eğer bizi sadece lafla tehdit ediyorlarsa bırakın yapsınlar. Ama eğer bunu daha öteye taşıyıp tehditlerini hayata geçirmek isterlerse daha farklı bir durumla karşı karşıya kalırız.' dedi.



O zaman savaş ihtimalini dışlamıyor, Kerkük gibi kentler için savaşa girebileceğinizi söylüyor musunuz? sorusunu ise



'Kerkük'ün tüm etnik ve dini grupların bir arada yaşamasının simgesi olduğunu görmeyi istediğimi açıkça söylüyorum. Ama herhangi bir grup Kerkük'ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa her bir Kürdün bunun için savaşa hazır olduğunu bilsin.' diye yanıtladı.

