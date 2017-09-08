Aslı Aydıntaşbaş'tan beyin yakan tweet

Türkiye batıyor çığırtkanlığı yapanların gazetecisi Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye büyüme rekoru kırınca iktisat teorilerini altüst eden bir tweet'e imza attı.



Cumhuriyet gazetesinde yazığı köşe yazısında Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlığını dile getiren Aydıntaşbaş " Demokrasi konusunda şikayetlerimize rağmen. Türkiye bu yıl yüzde 5 büyüyecek. Piyasalara dışarıdan para geliyor demek ki..." dedi. Kaynak : Ensonhaber