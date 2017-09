Arakanlı Müslümanların Osmanlı'ya vefası devlet belgelerinde

Arakanlı Müslümanların, İkinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne destek için seferber olduğunu, bu kapsamda yaralılar ve şehit yakınları için toplanan bin 391 İngiliz lirasının İstanbul'a gönderildiğini ortaya koyan belgeye, Osmanlı Arşivi'nden ulaşıldı.



Osmanlı Arşivi'nde yer alan belgeye göre, Myanmar'daki Müslümanlar, 104 yıl önce İkinci Balkan Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'ne yardım için para topladı.



Rangon Osmanlı Yardım Derneği Başkanı Ahmet Mevla Davut Efendi, 28 Temmuz 1913'te Osmanlı hükümetine mektup yollayarak, yaralılar ve şehit yakınları için sadrazama bin 391 İngiliz lirası, 15 şilin ve 11 pens gönderdiğini belirtti.



Edirne ve diğer toprakların geri alınması, Osmanlı'nın şerefinin yüceltilmesinden dolayı Başbakan ve Bakanlar Kurulu ile Türk dindaşlarını kutladığını dile getiren Davut Efendi, 'Türk kardeşlerimin kaybettikleri toprakların bir kısmını geri alarak elde etmiş oldukları başarıdan dolayı Rangon civarındaki Müslümanların memnuniyet ve sevinç içinde olduklarını cesaretle sadrazama arz ederim.Camilerde her gün yeni galibiyetlere erişilmesi için dualar edilmektedir.' ifadelerini kullandı.







Myanmar'ın Rangon şehrindeki Müslümanların, Edirne ve bazı toprakların geri alınması dolayısıyla sevinçlerini göstermek için 31 Temmuz 1913'te genel miting yapmaya karar verdiğini, mitingde alınacak kararları sadrazama arz edeceğini kaydeden Davut Efendi, mektubunu 'Osmanlı askerlerinin galibiyet, İslam'ın şan ve şerefinin yükseltilmesi dileklerimi yüksek makamınıza bildirir, saygılarımı sunarım.' cümlesiyle tamamladı.







Osmanlı hükümeti Dışişleri Bakanlığı da paranın alındığına ilişkin Davut Efendi'ye teşekkür yazısı gönderdi.



'Ülkemiz, mazlumların umudu olmuştur'



Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, yaptığı açıklamada, 'Bugün yardım eli uzattığımız Arakanlı Müslümanlar, geçmişte zor günlerimizde şehit, dul ve yaralılarımız için seferber olmuşlardı.' değerlendirmesinde bulundu.







Arakanlı Müslümanların Türkiye'ye sevgisi ve ilgisine dikkati çeken Işık, Arakanlıların, İkinci Balkan Savaşı sonrası ihtiyaç sahipleri için Osmanlı hükümetine bin 391 İngiliz lirası gönderdiğini vurguladı.



Arakanlıların o dönemde, Edirne'nin geri alınmasına sevindikleri için miting yapma kararı aldığına da işaret eden Işık, şunları kaydetti:



'Milletimizin muzafferiyeti için Arakanlı Müslümanların her daim camilerde dua ettiği de bu belgede yer almaktadır. Kadirşinas milletimiz, tarihin her döneminde mazlumların, masumların yanında durmuş, ülkemiz, mazlumların umudu olmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz, tarihi mesuliyetlerinin bilinciyle müşfik elini tüm kardeşlerimize uzatmaya devam ediyor.'







Kaynak : AA