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Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Alman milletvekillerin Konya üssü ziyareti yarın NATO şemsiyesi altında gerçekleşecek. 7 vekil, NATO Genel Sekreter Yardımcısı'nın başkanlığındaki heyetle Konya'ya uçacak.

Güncel / 08 Eylül 2017 Cuma 01:02
Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!

Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında, 8 Eylül Cuma günü Konya'daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.

NATO'DAN BAZI YETKİLİLER DE BULUNACAK

DW Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirilecek. NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanısıra NATO'dan bazı yetkililer de bulunacak.

GÖRÜŞMELER YAPILMASI BEKLENİYOR

Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Almanya'da ordunun meclis tarafından denetleniyor olması nedeniyle özel bir sorumluluk taşıyan Alman milletvekilleri, NATO üssünde görev yapan Alman askerleriyle görüşerek, burada yapılan faaliyetler, askerlerin beklentileri gibi konularda bilgi alacak.

AlmanyaGenel SekreterBrüksel


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