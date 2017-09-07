Van'ın İpekyolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Van-Özalp karayolunun 15. kilometresinde sürücüleri henüz belirlenemeyen 65 ET 593 ve 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.



Kazada 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan ikisi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi, ikisi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







Kazanın ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş güvenlik önlemleri alarak, trafiğin kontrollü akmasını sağladı.



Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde fenalık geçirdi.



İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, olay yerine gelerek bilgi aldı.



Ölenlerin yakınlarına başsağlığı dileyen Öztürk, 'Kesin bilgi yok ama sürücülerden birinin kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor.' dedi.



Kazada Abdullah Beyaztaş, Emin, Mahsun, Selman Özemre ile İhsan, Muhammet, Ayten ve Rüya Gülden'in hayatını kaybettiği, Süngül Özemre'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Kaynak : AA