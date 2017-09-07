Van'da feci kaza kaza: 7 ölü, 2 yaralı (GÖRÜNTÜLÜ)

Van’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Van-Özalp karayolunun 15. kilometresindeki Gendelova Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada 65 ET 593 ile 34 YC 3581 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olay yerindeki otomobiller ise geniş güvenlik önlemleri altında çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Kaynak : AA