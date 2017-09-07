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THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı

Türk Hava Yolları (THY), ABD’de etkili olan Irma kasırgası nedeniyle 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul-Miami seferlerinin karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Güncel / 07 Eylül 2017 Perşembe 19:45
THY'den ABD'ye uçacak yolculara kritik uyarı

THY, ABD'nin Florida eyaletinde etkisini sürdüren Irma kasırgasının Miami bölgesini de etkilemesi beklendiği için iki gün boyunca bu şehre gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

THY tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde görülen Irma kasırgasının sefer düzenlediğimiz Miami şehrini de etkilemesi beklenmektedir. Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir. Yolcularımız ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi'nden veya satış ofislerinden ulaşabilirler.' Kaynak : İHA

ThyKasırga


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