Şortlu kadına saldırı davasında karar çıktı

İstanbul Çekmeköy'de şort giydiği gerekçesiyle Ayşegül Terzi'ye saldıran Abdullah Çakıroğlu'nun yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme Çakıroğlu'nu 3 yıl 10 ay hapse mahkum etti. Abdullah Çakıroğlu'nun cezasında indirim ve ertelemeye gidilmedi.



Taraf avukatları ve sanığın beyanlarının alınmasının ardından davayı karara bağlayan mahkeme hakimi, sanık Çakıroğlu'nu "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplam 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.



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