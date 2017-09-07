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Sıcak hava dalgası geliyor!

Meteorolojiden yapılan açıklamada tüm yurtta olduğu gibi, yarından itibaren Malatya’da da hava sıcaklığının artacağı belirtildi.

Yaşam / 07 Eylül 2017 Perşembe 16:29
Sıcak hava dalgası geliyor!

Meteoroloji 13. Bölge müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi (BTUM) tarafından yapılan açıklamada yapılan son değerlendirme ve tahminlere göre Cuma gününden itibaren önümüzdeki bir hafta boyunca yurt genelinde olduğu gibi Malatya'nın da sıcak hava dalgasının etkisinde kalacağı bildirildi.

Önümüzdeki hafta sonuna kadar bölgede yağış beklenmezken, havanın az bulutlu ve açık geçeceği de ifade edildi.

Açıklamada hava sıcaklıklarının Malatya'nın yanı sıra Elazığ, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli'de de hissedilir derecede artacağı ve mevsim normallerinin 5-7 derece üzerinde seyredeceğinin beklendiği dile getirilerek hava sıcaklığının Malatya'da 36 derece olacağı belirtildi.

Açıklamada mevsim değişikliği ile birlikte ani sıcaklık değişimleri ve özellikle gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki yüksek farktan dolayı meydana gelebilecek sağlık problemlerine karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi. Kaynak : İHA

MeteorolojiMeteoroloji Genel Müdürlüğü


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