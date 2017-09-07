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Sezon açıldı hamsi o fiyata düştü

Balık sezonunun açılmasıyla birlikte tezgahlarda balık fiyatları ucuzladı. Bursa’da balığın ucuzlamasını bekleyen vatandaşlar, fiyatların düşmesiyle birlikte balığa hücum etti.

Ekonomi / 07 Eylül 2017 Perşembe 11:00
Sezon açıldı hamsi o fiyata düştü

Sezonun açılmasıyla birlikte Tuzpazarı’ndaki balıkçı tezgahlarında balık fiyatları yarı yarıya ucuzladı. Bir kaç gün öncesine kadar 25 liradan satılan hamsi sezon açılınca 15 liradan satılmaya başladı.

Balıkçılar ise fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini söyledi.

20 liradan satılan istavrit, sardalya ve mezgit 10 liradan satılıyor. Uskumru ise 25 liradan 15 liraya geriledi. Önümüzdeki günlerde hamsinin kilosunun 5 liraya kadar gerileyeceği öğrenildi. Balıkçılar Marmara’da en bol olan istavrit ve sardalyanın yağlı yenebilecek en güzel zamanı olduğunu söyledi.

Kaynak : İHA

Balık Fiyatları


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